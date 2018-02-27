19:09 27 февраля 2018 0

На защиту жильцов «горючих» домов в Тюмени потратят миллионы. Разрабатывается специальная программа

Эксперты не одобрили качество фасадов 80 зданий Фото: Екатерина Христозова © URA.RU В Тюменской области после пожара в доме №4 по ул. Олимпийской в столице региона проводится экспертиза фасадных систем зданий, которые вызвали подозрение специалистов ввиду горючести панелей. Источники в правительстве Тюменской области заявляют, что в регионе будет разработана специальная программа по замене внешней отделки зданий, которая не соответствует стандартам пожарной безопасности. Данная программа, по мнению источника, потребует миллионных вливаний из бюджета региона. Стоит отметить, что эксперты не одобрили фасады 80 зданий. Элементы конструкций были отправлены на дополнительное исследование. Как пояснили «URA.RU» в прокуратуре области, окончательных результатов экспертизы пока нет. Сергей Шустов сообщил, что будет разработан ряд мероприятий, которые позволят решить проблему Фото: Николай Бастриков © URA.RU Начальник главного управления строительства Тюменской области (ГУС) Сергей Шустов подтвердил, что для работы по замене навесных вентиляционных фасадов будет разработана специальная программа. «Эксперты проверяют объекты. Всего было исследовано более 1100 зданий», — уточнил Шустов. По 16 объектам уже получено подтверждение, что их фасады выполнены с применением горючих материалов. «Мы уже начинаем разработку мероприятий по исправлению ситуации. Надо понять, чья вина в том, что объекты были обшиты такими материалами, — сообщил Шустов. — Ряд документов уже изучили и, могу сказать, что они в порядке». Начальник ГУС отметил, что в разработке находится целый ряд мероприятий по исправлению ситуации. Например, замена фасадных материалов и разработка специальных техусловий по соблюдению пожарной безопасности. Оценить стоимость мероприятия Шустов затруднился. После пожара на ул. Олимпийской в Тюменской области проверили 700 зданий, 80 — вызвали подозрения экспертов Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Напомним, что 8 января этого года загорелся многоэтажный многоквартирный дом №4 по ул. Олимпийской. Возгорание началось в одной из квартир, затем огонь перекинулся на обшивку здания, загорелся утеплитель. Вскоре пылал весь дом с первого этажа до самой крыши. Было эвакуировано 160 человек, один из жильцов погиб. После пожара в Тюменской области была проведена массовая проверка зданий, оборудованных фасадными системами. МЧС и прокуратура обследовали 837 зданий — жилых многоквартирных домов, учреждений образования, здравоохранения, спорта, транспорта, торговли, других мест с массовым пребыванием людей.