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02 марта 2018
Главные новости Москвы
14:59  02 марта 2018 3

Управделами президента РФ опроверг причастность летного отряда «Россия» к «кокаиновому делу»

Летный отряд «Россия» занимается только перевозкой пассажиров@gendarmeria, Twitter

Управляющим делами президента Российской Федерации Александр Колпаков ответил на вопрос, участвовал ли самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 в «кокаиновом деле». По его словам, специальный летный отряд (СЛО) «Россия» занимается перевозками пассажиров, а грузы возят другие организации.

«Я фотографии видел, те, что были в печати. Мы обеспечиваем перевозку высших должностных лиц. А то, что касается грузов — для этого есть специальные органы», — цитирует РБК ответ Колпакова на вопрос, действительно ли на фотографиях борт отряда «Россия». Ранее пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова также опровергала причастность самолета летного отряда «Россия» к «кокаиновому делу», пишет RT. По ее словам, опубликованные данные не соответствуют действительности. Эти данные «основаны лишь на некой фотографии», — подчеркнула она.

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В Кремле не следят за расследованием «кокаинового дела»

Ранее власти Аргентины сообщали, что совместная операция со спецслужбами России помогла предотвратить поставку на территорию РФ 389 килограммов кокаина. В ходе операции задержали несколько человек, отмечает телеканал 360. Чемоданы, где находились наркотики, были найдены на территории российского посольства. Контролируемая отправка осуществлялась с помощью самолета Ил-96, об этом свидетельствуют материалы аргентинской полиции. Позже по «кокаиновому делу» Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абаянова. Их обвиняют в попытке контрабанды кокаина из Аргентины в Россию, напоминает РАПСИ.

В свою очередь, заместитель главы МИД России Сергей Рябков пояснил, что информационные вбросы на тему крупных партий наркотиков в посольстве РФ в Аргентине нужны для того, чтобы очернить работу российской дипмиссии, пишет Nation News. Такие заявления, по его мнению, способны бросить тень на работу, которая была проделана для расследования этого сложного и необычного дела.

Иван Шестак
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