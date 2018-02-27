В Кремле не следят за расследованием «кокаинового дела»

17:46 27 февраля 2018 1

Песков прокомментировал «кокаиновое дело» Фото: kremlin.ru

В Кремле не следят за «кокаиновым делом», которое возбудили из-за обнаруженных в Аргентине 400 килограммов наркотиков в российской диппочте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, курировать расследование должно Министерство иностранных дел, передает Nation News. «И они, насколько я знаю, предоставили всю необходимую информацию», — цитирует Пескова RT. Других комментариев касательно данной ситуации пресс-секретарь не дал, отмечает телеканал 360.

Ранее в школе при российском посольстве в Аргентине были обнаружены 12 подозрительных чемоданов, оформленных как дипломатический груз, — в них содержалось 389 килограммов кокаина. Спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку крупной партии наркотиков в Москву. По информации «Русской планеты», чтобы выявить канал поставки, силовики заменили кокаин мукой и отправили чемоданы в Россию. «Национальная служба новостей» писала, что лайнер, перевозивший дипбагаж, принадлежит летному отряду управления делами президента РФ, однако позже эти данные опровергли.

По делу о незаконном обороте наркотиков было арестовано пять человек, напоминает «URA.RU». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломатическую почту формируют дипломаты, а транспортировкой наркотиков занимался сотрудник технического состава, не имеющий к этому доступа, сообщало «Федеральное агентство новостей».