Матч чемпионата России закончился массовой дракой футболистов

09:30 05 марта 2018 1

Тульская команда одержала верх над «Ахматом» в дополнительное время Фото: ФК «Арсенал»

Между игроками футбольных клубов «Арсенал» и «Ахмат» на последних минутах матча, который состоялся 4 марта, завязалась драка. Инцидент произошел после того, как тульский «Арсенал» открыл счет.

Автором победного гола стал игрок тульской команды Горан Чаушич — он отправил мяч в ворота в добавленное арбитром время. Футболисты грозненского «Ахмата» выступили против того, чтобы взятие ворот было засчитано. По их мнению, мяч должен был быть выбит за пределы поля, так как до этого игрок «Ахмата» Олег Иванов столкнулся со своим партнером по команде, и нужно было время для оказания ему медицинской помощи.

В итоге между представителями команд началась потасовка, после которой защитник «Ахмата» Родолфо получил красную карточку, и еще несколько игроков — по желтой карточке. «У меня нет комментариев по этому поводу. Но вы сами знаете, какие ситуации бывают, когда играешь в Грозном», — сказал по этому поводу Горан Чаушич, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

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