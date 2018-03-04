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Главные новости Югры
18:12  04 марта 2018 0

В уральском клубе рассказали, как хоккеист «Мамонтов Югры» порезал горло голкиперу «Снежных Барсов». ВИДЕО, ФОТО

На странице «Барсов» в Instagram рассказали о здоровье ПрокофьеваХК «Снежные Барсы», «ВКонтакте»

Пресс-секретарь команды «Мамонты Югры» Мария Ларионова рассказала, что на игре с командой «Снежные Барсы» произошел технический игровой момент, когда голкиперу казахстанской команды Вилену Прокофьеву неумышленно порезал коньком горло защитник «Мамонтов» Дмитрий Юшкевич. По ее словам, игрока югорской команды толкнули, это отчетливо видно на видеозаписи с матча.

«Команды между собой общаются, мы со „Снежными Барсами“ дружим. У нас молодежка в принципе со всеми командами дружит. У нас отношения не испортились, потому что это был игровой момент, инцидент произошел неумышленно», — рассказала «URA.RU» Ларионова. На видеозаписи с игры видно, что перед тем, как неумышленно нанести травму сопернику, Юшкевич сталкивается с игроком казахской командой.

Напомним, в Астане в пятницу, 2 марта, состоялся хоккейный матч между «Снежными Барсами» и «Мамонтами Югры». Во время напряженной игры вратарь «Барсов» Вилен Прокофьев получил травму. На 55 минуте югорский защитник Дмитрий Юшкевич непреднамеренно порезал коньком горло казахстанскому голкиперу. Игра состоялась в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

На странице «Барсов» в Instagram сообщили, что травмированный Прокофьев чувствует себя нормально. «Вилен передает всем привет, он хорошо себя чувствует и уже тренируется. В хоккей играют настоящие мужчины», — сообщили в социальной сети. В комментариях к сообщению хоккеиста подбодрили и отметили, что ему крупно повезло.

Матч между «Мамонтами Югры» и «Снежными Барсами» окончился со счетом 1:6 в пользу ханты-мансийской команды. Вместо травмированного Прокофьева на лед вышел Дмитрий Каратаев. Он пропустил две шайбы.

Иван Шестак
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