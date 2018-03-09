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Главные новости Тюменской области
14:12  09 марта 2018 1

Жителю Тюмени удалили гигантскую опухоль, о которой он не подозревал

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., врач, медицина, операция, доктор, хирург
Сложная операция длилась шесть часовФото: Pixabay

У жителя Тюмени при диспансеризации обнаружили опухоль огромных размеров, о которой он не подозревал. Врачи приняли решение провести операцию по удалению новообразования.

Выявленная при осмотре киста занимала всю брюшную полость от диафрагмы до малого таза, имела новообразованные сосуды и была связана с другими органами, пишет портал ng72.ru. Опухоль решили удалять малоинвазивным методом с применением лапароскопического оборудования. Операция заняла шесть часов.

Как сообщил порталу заведующий хирургическим отделением №1 клинического центра «Медицинский город» Евгений Франк, проводивший операцию, подобные опухоли встречаются примерно одна на 100 тысяч, обычно это доброкачественные новообразования. Прооперированный пациент сейчас находится в стационаре, его самочувствие оценивается как удовлетворительное.

Наталья Володина
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