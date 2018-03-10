Ученые выяснили, как дополнительный сон влияет на секс

11:57 10 марта 2018 0

Ученые рекомендуют избегать недосыпаний Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские психологи нашли взаимосвязь между систематическим недосыпанием и неудовлетворенностью в интимной жизни. Результаты исследования, проведенного университетом Флориды, доказывают, что даже один час сна влияет на качество секса.

По мнению психолога Лори Минц, трудности в личной жизни и отсутствие сна фактически представляют собой замкнутый круг, поскольку в основе обеих проблем лежит стресс. Она напомнила, что хороший секс способствует здоровому сну, а недосыпания, напротив, снижают желание, сообщает Nation News. Для убедительности психолог привела цифры из исследования, согласно которым один час дополнительного сна на следующий повышал вероятность полового акта на 14 процентов.

Ранее стало известно, что тайская порнозвезда Нонг Нэт рассталась со своим ухажером из-за сексуальной неудовлетворенности. Она утверждает, что 72-летний американский миллиардер не мог выдержать секса с ней. Теперь актриса в поиске нового мужа.