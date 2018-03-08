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08 марта 2018
22:04  08 марта 2018 0

Порнозвезда бросила пожилого миллионера из-за плохого секса. ФОТО

Открытая лицензия 15.07.2015. Свадьба., свадьба, букет невесты
Брак с миллионером оказался ошибкойФото: Pixabay

Тайская порнозвезда Нонг Нэт развелась с 72-летним американским миллионером. Она переживала, что старик не выдержит с ней секса. Теперь она в поиске нового мужа.

33-летняя Нонг Нэт была признанной звездой порноиндустрии, но оставила профессию и увлеклась буддизмом, пишет Mirror. Пройдя «духовное очищение», она завязала романтические отношения с 72-летним миллионером из США Гарольдом Дженнингсом Несландом. В 2017 году пара сыграла свадьбу. Однако, пожив в замужестве немногим больше года, Нонг Нэт подала на развод. «Я побоялась, что во время энергичного секса со мной у него случится сердечный приступ, поэтому подала на развод», — заявила она.

Бракоразводный процесс был сложным, хотя Нонг уверяет, что деньги здесь ни при чем. «Я никогда не нуждалась в деньгах Гарольда, я не авантюристка. Я не отчаянная. Он платил за всё, но я знала, как много у него проблем в Америке, и даже позволила уменьшить ему мою зарплату… однажды…», — говорит Нонг.

Сейчас бывшая порнозвезда в поиске нового супруга. «Я чувствовала себя ребёнком, присматривающим за своей нянькой. Его ритм жизни не для меня. Я хочу найти другого и сейчас активно принимаю предложения», — заявляет молодая женщина. Чтобы не прогадать с замужеством снова, Нонг просит женихов предоставлять отчётность о финансовых доходах за последние пять лет, давать сведения о росте и телосложении (желательно с фото), а также указывать национальность и страну проживания.

Виктор Жуков
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