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16:41  12 марта 2018 0

В Югре реконструируют три вокзала. Губернатор Комарова проведет переговоры с топ-менеджером из РЖД

Клипарты. Сургут , вокзал, железнодорожный вокзал, вокзал сургут
В Югре ждут новых вводных от РЖД по реконструкции вокзаловФото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова и начальник Свердловской железной дороги Андрей Миронов на встрече в Сургуте обсудят реконструкцию вокзалов в ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По сведениям инсайдеров, во время рабочей встречи речь пойдет о вокзалах в Сургуте, Пыть-Яхе, Приобье и Нягани. По неофициальным данным, Наталья Комарова и Андрей Миронов обсудят не только планы по реконструкции и строительству объектов, но и вопрос дальнейшей эксплуатации вокзалов, а также тему их финансирования.

Разговоры о реконструкции вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе ведутся уже порядка десяти лет. Ранее между правительством округа и РЖД были достигнуты договоренности, что в Сургуте работы могут начаться в 2018-м, а в Пыть-Яхе в 2019-м. Реконструкция вокзалов обойдется более чем в 3 млрд рублей, причем часть денег на условиях софинансирования будет выделена из регионального бюджета.

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Во время встречи Комарова и Миронов обсудят также реконструкцию вокзала в Приобье — она была запланирована еще в 2015 году, но конкретные сроки реализации проекта до сих пор не озвучивались. Вопросы есть и к строительству нового вокзала в Нягани — этот объект возводился на деньги программы «Сотрудничество», работы планировалось завершить к концу 2017 года, но этого пока не произошло.

Интересно, что на встрече не планируется поднять еще один актуальный вопрос, касающийся развития железных дорог в ХМАО, строительство новой ветки до Ханты-Мансийска. Как сообщало ранее «URA.RU», продолжение Свердловской железной дороги до административного центра Югры обойдется не менее чем в 40 млрд рублей, но пока сроки реализации нового проекта не называются.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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