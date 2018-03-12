Комарова проверит, как мэр Сургута выполнил обещание

Губернатор Югры Наталья Комарова в понедельник, 12 марта, будет работать в двух муниципалитетах ХМАО — Белоярском районе и Сургуте. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.
Рабочая поездка в Белоярский район начнется со встречи с главой района Сергеем Маненковым. Губернатор также проведет совещание по формированию интерактивной карты промышленности Югры, посетит межшкольный технопарк и примет участие в открытии конкурса «Учитель года-2018». Поездка в Белоярский район закончится работой Натальи Комаровой на Гражданском форуме общественного согласия — это последний муниципальный этап перед финальным, общеокружным.
Во второй половине дня Наталья Комарова будет работать в Сургуте. Визит в крупнейший город ХМАО начнется с посещения детского технопарка «Кванториум». Как ранее сообщало «URA.RU», открытие этого объекта было одним из поводов критики городских властей — «Кванториум» планировалось открыть еще в 2017 году, однако сроки постоянно переносились. В январе мэр Сургута Вадим Шувалов пообещал губернатору, что детский технопарк запустят до 18 марта.
В планах Натальи Комаровой также встреча с представителями НКО города — участниками общественной приемки избирательных участков и беседа с начальником Свердловской железной дороги Андреем Мироновым. После этого разговора губернатор посетит торжественное мероприятие, посвященное 40-летию Сургутского региона СВЖД.