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10:18  12 марта 2018 1

Комарова проверит, как мэр Сургута выполнил обещание

Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с главой города Вадимом Шуваловым. Сургут, комарова наталья, шувалов вадим
Вадим Шувалов обещал губернатору запустить «Кванториум» до 18 мартаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова в понедельник, 12 марта, будет работать в двух муниципалитетах ХМАО — Белоярском районе и Сургуте. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Рабочая поездка в Белоярский район начнется со встречи с главой района Сергеем Маненковым. Губернатор также проведет совещание по формированию интерактивной карты промышленности Югры, посетит межшкольный технопарк и примет участие в открытии конкурса «Учитель года-2018». Поездка в Белоярский район закончится работой Натальи Комаровой на Гражданском форуме общественного согласия — это последний муниципальный этап перед финальным, общеокружным.

Во второй половине дня Наталья Комарова будет работать в Сургуте. Визит в крупнейший город ХМАО начнется с посещения детского технопарка «Кванториум». Как ранее сообщало «URA.RU», открытие этого объекта было одним из поводов критики городских властей — «Кванториум» планировалось открыть еще в 2017 году, однако сроки постоянно переносились. В январе мэр Сургута Вадим Шувалов пообещал губернатору, что детский технопарк запустят до 18 марта.

В планах Натальи Комаровой также встреча с представителями НКО города — участниками общественной приемки избирательных участков и беседа с начальником Свердловской железной дороги Андреем Мироновым. После этого разговора губернатор посетит торжественное мероприятие, посвященное 40-летию Сургутского региона СВЖД.

Антон Степыгин
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