Звезда российского телесериала расскажет в Тюмени, как стать актрисой

Крайнова поделится опытом с уральцами
Актриса Яна Крайнова, исполняющая главную роль в сериале «Дневник доктора Зайцевой», летит в Тюмень. 24 марта она выступит с лекцией на открытии местной киношколы.
Звезда расскажет о том, как получить роль, и какими качествами и умениями должен обладать претендент, сообщает moi-portal.ru. Яна Крайнова окончила ВГИК в 2009 году, играет в театре и кино, является лауреатом премии «Золотой лист—2009». Известность ей принесла главная роль в телесериале «Дневник доктора Зайцевой», вышедшем в 2011 году.