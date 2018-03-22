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Главные новости Тюменской области
09:49  22 марта 2018 0

Звезда российского телесериала расскажет в Тюмени, как стать актрисой

Крайнова поделится опытом с уральцамиФото: из портфолио актрисы на Кино-театр.ру

Актриса Яна Крайнова, исполняющая главную роль в сериале «Дневник доктора Зайцевой», летит в Тюмень. 24 марта она выступит с лекцией на открытии местной киношколы.

Звезда расскажет о том, как получить роль, и какими качествами и умениями должен обладать претендент, сообщает moi-portal.ru. Яна Крайнова окончила ВГИК в 2009 году, играет в театре и кино, является лауреатом премии «Золотой лист—2009». Известность ей принесла главная роль в телесериале «Дневник доктора Зайцевой», вышедшем в 2011 году.

Виктор Жуков
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