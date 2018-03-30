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30 марта 2018
Главные новости 
19:46  30 марта 2018 0

Конфликт Ямала и Югры вокруг стратегического актива разрешен. Предприятие ждут перемены

Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., комарова наталья, кобылкин дмитрий
Губернаторы двух регионов смогли договориться о будущем совместного судоходного предприятияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти ХМАО и ЯНАО решили судьбу совместного судоходного предприятия «Северречфлот». До апреля 2019 года пост гендиректора компании продолжит занимать Сергей Шептун. Соответствующая директива была одобрена на заседании правительства Югры, передает корреспондент «URA.RU» со ссылкой на материалы заседания.

Ранее югорская сторона рассматривала возможность отстранения Шептуна от занимаемой должности. Причиной этому послужило анонимное обращение сотрудников «Северречфлота» на имя губернаторов Натальи Комаровой и Дмитрия Кобылкина. Авторы жалобы жаловались на кумовство на предприятии. В частности, утверждалось, что гендиректор устроил на работу 14 человек, которые приходятся ему племянниками, сыновьями, дочерьми, супругами, кумовьями, зятьями, друзьями и просто знакомыми.

Против увольнения Шептуна выступали власти Ямала, продвигающие на предприятии многомиллиардную программу реновации флота. Именно Сергей Шептун выступал в качестве переговорщика с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» о покупке ряда новых речных теплоходов. В случае, если гендиректор покинет «Северречфлот», ямальцы грозили выйти из совместного предприятия.

«Северречфлот» необходим автономным округам для обеспечения транспортного сообщения с отдаленным поселениями. Суда компании перевозят в отрезанные от цивилизации населенные пункты продукты питания, топливо, бытовые товары, корреспонденцию, а также пассажиров.

Эльдар Булатов
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