02:34 21 марта 2018 0

Оба губернатора ХМАО и ЯНАО получили анонимное письмо с жалобами на руководителя «Северречфлота». Но отреагировали по-разному Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В «тюменской матрешке» продолжается борьба за пост руководителя совместного судоходного предприятия Югры и Ямала АО «Северречфлот». По данным источника «URA.RU» в Ханты-Мансийске, югорская сторона настаивает на снятии с должности действующего генерального директора Сергея Шептуна. Руководителя на основании анонимной жалобы обвиняют в кумовстве. Акционеры из ЯНАО не спешат с принятием решения.

30 марта состоится заседание наблюдательного совета компании. В этот же день истекает контракт с руководителем «Северречфлота». Будет ли пролонгирован контракт с Шептуном зависит от позиции акционеров. 51,5% предприятия принадлежит ХМАО, 48,5% — ЯНАО. Если стороны не смогут договорится, это может стать началом конца совместного предприятия.

«Доли неравны, а это значит, что Ханты-Мансийск может единолично принимать решения. В таком случае Салехарду ничего не остается, как покинуть совместный проект, и сосредоточиться на создании собственного судоходного предприятия. Это либо уважительное партнерство, либо разбирайтесь сами», — объясняет ситуацию источник агентства, знакомый с положением дел на предприятии.

Пост гендиректора компании интересен регионам с экономической точки зрения — Ямал продвигает в «Северречфлоте» программу реновации техники.

Совместное судоходное предприятие Югры и Ямала выполняет стратегические задачи: обеспечивает отдаленные поселки продовольствием, горючим, и промышленными товарами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Это многоступенчатый документ, он подразумевает долгосрочное финансирование в размере нескольких миллиардов рублей. Сейчас проектом занимается Сергей Шептун. Уже достигнуты предварительные договоренности с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». С ее участием «Северречфлот» планирует закупать речные теплоходы типа «Рассвет 120Р», «Валдай 45Р», «Луч», и «Вояж 85МТ».

Параллельно на предприятии проходит проверка Уральской транспортной прокуратуры. Однако, как сообщили агентству в ведомстве, официально она связана с техническим состоянием судов, а не с жалобами коллектива на руководство.

Получить комментарии «Северречфлота» на момент подготовки материала не удалось — в приемной руководителя компании не отвечают на телефонные звонки.

В правительствах ХМАО и ЯНАО ситуацию официально не комментируют.

В адрес губернаторов Натальи Комаровой и Дмитрия Кобылкина, как уже сообщало «URA.RU», ранее поступило анонимное обращение лиц, представившихся сотрудниками «Северречфлота». По их данным, Сергей Шептун устроил на работу в компанию 14 человек, которые приходятся ему племянниками, сыновьями, дочерями, супругами, кумовьями, зятьями, друзьями и просто знакомыми. Речники утверждают, что для трудоустройства родственников и знакомых руководство «Северречфлота» провело серию сокращений. Опытные сотрудники вынуждены были уйти.

Сергей Шептун стал разменной монетой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На обращение отреагировало правительство ХМАО. Власти округа заявили, что несмотря на анонимность обращения, оно было принято в работу. В случае подтверждения указанных фактов, администрация Югры пообещала принять адекватные управленческие решения.

«Северречфлот» является стратегически важным предприятием как для ХМАО, так и для ЯНАО. Оба северных региона «тюменской матрешки» в силу географических особенностей нуждаются в судоходных мощностях. Речной флот доставляет грузы в труднодоступные отдаленные поселения, перевозит пассажиров по ключевой водной артерии автономных округов — реки Оби.