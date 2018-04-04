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Главные новости Югры
14:25  04 апреля 2018 2

В Югре бизнесмен требует у депутата 1 рубль за моральный ущерб. «Пусть докажет, что я мошенник»

Общественные слушания о выносе алкоголя за город. Сургут, болотов владимир, торгово-промышленная палата
Депутату Сургута Владимиру Болотову предстоит отвечать в суде за слово «мошенник»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Ассоциации частных предпринимателей Сургута Леонид Тарабанов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против депутата гордумы Владимира Болотова. Эту информацию Тарабанов подтвердил корреспонденту «URA.RU».

Предварительные слушания назначены на 18 апреля. По словам Тарабанова, основанием для иска послужило высказывание Болотова во время заседания круглого стола в Сургутской торгово-промышленной палате (СТПП). «Он публично назвал меня мошенником. Якобы я там неправомерно какие-то взносы собираю, когда наша ассоциация не существует. Я по закону объяснил, почему ассоциация существует, и отчет мне держать перед членами ассоциации, а не перед палатой. Два требования у меня: пусть публично извинится на таком же круглом столе в палате и выплатит мне компенсацию морального вреда — 1 рубль. Я в своих правах, пусть докажет, что я мошенник», — рассказал Тарабанов.

Собрание городской ассоциации частных предпринимателей. Сургут, тарабанов леонид, собрание предпринимателей
Леонид Тарабанов хочет извинений и символической денежной компенсации
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Примечательно, что бизнесмен входит в состав совета СТПП, а депутат его возглавляет, занимая должность председателя. По информации «URA.RU», в палате намереваются провести внеочередное собрание совета, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. На момент публикации получить комментарий Владимира Болотова не удалось — телефон депутата был вне зоны действия сети.

Добавим, конфликт между Болотовым и Тарабановым начался с другой скандальной истории — на круглом столе, где и прозвучало слово «мошенник», обсуждалась ситуация с ларьками и павильонами. В Ассоциации частных предпринимателей настаивают, что мэрия незаконно хочет демонтировать торговые точки, и даже переходили к шантажу, угрожая, например, митингом в день выборов президента. В администрации ранее объясняли, что кампания по сносу ларьков проводится на законных основаниях.

Антон Степыгин
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