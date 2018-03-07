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07 марта 2018
06 марта 2018
13:16  07 марта 2018 6

Ларечники Сургута вышли на новый уровень шантажа. Президентский

Мэрия, губернатор и прокурор прошли первую проверку на прочность. А теперь выдержат?
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, революция, правый сектор, протесты, площадь независимости, народное вече
Владельцы ларьков грозят чуть ли не новым «Майданом» — в реальности все будет в тысячи раз скромнееФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Владельцы ларьков в Сургуте угрожают новой акцией протеста — предсказуемо 18 марта, в день выборов президента России. Предприниматели пытаются запугать власть, чтобы не потерять свои торговые точки, которые решено снести, чтобы навести порядок в экономической столице Югры. Информацию о планируемом митинге «URA.RU» подтвердил глава Ассоциации частных предпринимателей Сургута Леонид Тарабанов.

По словам Тарабанова, он с коллегами так и не дождался какой-то реакции от местной власти, заявку на митинг 18-го марта владельцы ларьков подадут в ближайшие дни. Сколько человек на нее выйдет, пока неизвестно. Ларечники обещают несколько сотен человек, но реальное количество может быть в разы меньше.

Собрание городской ассоциации частных предпринимателей. Сургут, тарабанов леонид, собрание предпринимателей
Ассоциация частных предпринимателей планирует акцию протеста. Кстати, в мэрии считают, что такой организации в Сургуте нет
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Выйдем на митинг 18 марта. Если попробуют нам не согласовать, обратимся в прокуратуру. Есть законы, их отмазки не сработают, мы будем протестовать», — обещает Леонид Тарабанов.

Как ранее сообщало «URA.RU», бизнесмены обвинили мэрию Сургута в незаконных отказах в продлении договоров аренды на землю под их ларьками — фактически это массовая кампания по ликвидации киосков, под которую попадает порядка 200 торговых точек. Причем каждый отказ в мэрии аргументировали — нарушениями законов бизнесменами или налоговыми задолженностями. Владельцы ларьков ранее направляли письма в адрес губернатора округа Натальи Комаровой и окружного прокурора Евгения Ботвинкина с просьбой спасти их киоски. В этом же документе они напомнили о расстреле чиновников и самоубийстве одного из бизнесменов Сургута — причиной трагических историй стал именно снос павильонов. Эти письма оценили как попытку угрозы властям, а в ассоциации позднее признались: это действительно так.

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Бизнесмены Сургута напомнили прокурору Югры о расстрелах чиновников

В борьбе с администрацией «ипэшники» перешли не только к угрозам провести акцию протеста 18 марта, но и к информационной атаке. В бизнес-сообществе города распространяется версия, что администрация планирует получить контроль над торговыми точками, а для этого убирает их владельцев. «Есть информация, что появится новая компания — она станет чем-то вроде городского оператора по торговым точкам, закупит типовые павильоны, а потом будет сдавать нашим же предпринимателям в аренду», — считает инсайдер.

По словам Леонида Тарабанова, такая версия действительно обсуждается в сообществе предпринимателей. «Слышал такую информацию от коллег, но больше ничего сказать не могу», — отметил Тарабанов.

Советник главы Сургута Александр Оверчук заявил, что пока в администрацию от предпринимателей не поступало заявки на митинг 18 марта. «Что касается какого-то городского оператора торговых точек — первый раз слышу», — отметил Оверчук.

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© Служба новостей «URA.RU»
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