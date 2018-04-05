{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
04 апреля 2018
03 апреля 2018
08:06  05 апреля 2018 0

Звезды YouTube протестировали чудо техники из Тюмени. «Илон Маск отдыхает». ВИДЕО

Ведущий программы оценил вездеход по достоинствуСкриншот с видео

Авторы популярного Youtube-блога на автотематику «Большой тест-драйв» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидовв Тюмени сели за руль самодельного бюджетного вездехода. Обычно они тестируют автомобили комфорт и премиум-класса,

В официальном аккаунте программы в Instagram появилось видео, на котором Вахидов управляет чудом техники на льду Туры. «Парни, супер-тема из Тюмени: снегоход за 40 тысяч рублей из мотоблока, сделанный своими руками», — прокомментировал Вахидов, перед тем как сделать показательный проезд.

Подписчики сменой интересов ведущих на более бюджетный вариант транспорта оценили по достоинству: «Верните рубрику „б/у“ и тестируйте в ней побольше приземленных авто», «Илон Маск отдыхает», «У меня такой же был когда-то! Огонь!», «У нас, на Енисее, такие назвали мототой», «В Перми такой транспорт „муди“ называют».

Тюменские автолюбители в последнее время отличаются находчивостью и креативностью. Так, они смогли придумать, как не платить штрафы ГИБДД.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров