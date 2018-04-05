Авторы популярного Youtube-блога на автотематику «Большой тест-драйв» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидовв Тюмени сели за руль самодельного бюджетного вездехода. Обычно они тестируют автомобили комфорт и премиум-класса,
В официальном аккаунте программы в Instagram появилось видео, на котором Вахидов управляет чудом техники на льду Туры. «Парни, супер-тема из Тюмени: снегоход за 40 тысяч рублей из мотоблока, сделанный своими руками», — прокомментировал Вахидов, перед тем как сделать показательный проезд.
Подписчики сменой интересов ведущих на более бюджетный вариант транспорта оценили по достоинству: «Верните рубрику „б/у“ и тестируйте в ней побольше приземленных авто», «Илон Маск отдыхает», «У меня такой же был когда-то! Огонь!», «У нас, на Енисее, такие назвали мототой», «В Перми такой транспорт „муди“ называют».
Тюменские автолюбители в последнее время отличаются находчивостью и креативностью. Так, они смогли придумать, как не платить штрафы ГИБДД.