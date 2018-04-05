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05 апреля 2018
15:28  05 апреля 2018 0

В Краснодаре, на стройке, подрались 15 гастарбайтеров. ВИДЕО

Морг, увольнение, безработица, эмоции, удар, кулак, злость, кулак в стене
Инцидент произошёл еще 29 мартаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Краснодаре гастарбайтеры устроили массовую драку. Инцидент произошел на стройплощадке ЖК «Тургенев» еще 29 марта. Дерущиеся пускали в ход кулаки, камни, палки и даже строительные каски.

«Сообщений о драке в полицию не поступало. По выявленному в соцсетях видео назначили проверку. На место для выяснения всех обстоятельств произошедшего направили сотрудников полиции», — цитирует телеканал 360 руководителя пресс-группы УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко. По его сведениям, в настоящее время проводится расследование инцидента.

Всего в потасовке приняли участие порядка 15 человек. В ходе расследования выяснилось, что массовая драка произошла еще 29 марта, отмечает «Федеральное агентство новостей». По предварительным данным, дерущимися были уроженцы Таджикистана и КНДР. Личности участников устанавливаются, однако никто из дерущихся не обратился за медицинской помощью.

Ранее в Херсонской области Украины, около поселка Новая Збруевка, произошла массовая драка между местными жителями и военнослужащими, охранявшими военный объект. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Иван Шестак
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