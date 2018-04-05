В Краснодаре гастарбайтеры устроили массовую драку. Инцидент произошел на стройплощадке ЖК «Тургенев» еще 29 марта. Дерущиеся пускали в ход кулаки, камни, палки и даже строительные каски.
«Сообщений о драке в полицию не поступало. По выявленному в соцсетях видео назначили проверку. На место для выяснения всех обстоятельств произошедшего направили сотрудников полиции», — цитирует телеканал 360 руководителя пресс-группы УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко. По его сведениям, в настоящее время проводится расследование инцидента.
Всего в потасовке приняли участие порядка 15 человек. В ходе расследования выяснилось, что массовая драка произошла еще 29 марта, отмечает «Федеральное агентство новостей». По предварительным данным, дерущимися были уроженцы Таджикистана и КНДР. Личности участников устанавливаются, однако никто из дерущихся не обратился за медицинской помощью.
Ранее в Херсонской области Украины, около поселка Новая Збруевка, произошла массовая драка между местными жителями и военнослужащими, охранявшими военный объект. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.