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12 марта 2018
Главные новости Москвы
12:05  12 марта 2018 0

На Украине пьяные гражданские устроили массовую драку с военными

Несанкционированный митинг на Тверской улице. Москва, протестующие, автозаки, задержания, полиция, несанкционированный митинг, герб украины, ильдар дадин
Стычка произошла между гражданскими и военнымиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Херсонской области Украины, близ поселка Новая Збруевка, произошла массовая драка между местными жителями и военнослужащими, которые охраняют военный объект. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

По информации Nation News, несколько гражданских избили военнослужащего, что послужило началом конфликта. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно», — передает сообщение украинского ведомства «Федеральное агентство новостей». В настоящее время проводится служебная проверка, соответствующие материалы переданы полиции.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне и экс-командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов нелестно отозвался о боевых качествах украинских военных. Как писало «URA.RU», военачальник заявил, что «сброд в вооруженных силах Украины из-за процветающего пьянства сам себя развалит».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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