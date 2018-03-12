На Украине пьяные гражданские устроили массовую драку с военными

В Херсонской области Украины, близ поселка Новая Збруевка, произошла массовая драка между местными жителями и военнослужащими, которые охраняют военный объект. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.
По информации Nation News, несколько гражданских избили военнослужащего, что послужило началом конфликта. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно», — передает сообщение украинского ведомства «Федеральное агентство новостей». В настоящее время проводится служебная проверка, соответствующие материалы переданы полиции.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне и экс-командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов нелестно отозвался о боевых качествах украинских военных. Как писало «URA.RU», военачальник заявил, что «сброд в вооруженных силах Украины из-за процветающего пьянства сам себя развалит».