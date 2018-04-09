«Эху Москвы» угрожают американские санкции

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что новые американские санкции могут коснуться его сотрудников. Он связал это с тем, что в черном списке США оказался председатель «Газпромбанка» Андрей Акимов.
Венедиктов в эфире «Эха Москвы» отметил, что «Газпромбанк» является формальным владельцем «Газпром Медиа». «„Газпром Медиа“ держит 65% „Эхо Москвы“. Это правда. И в этом смысле ядовитость наша или токсичность наша, я вас уверяю, что она тоже будет в том или ином виде», — сказал главный редактор. «Поэтому надо правильно изучать. Поэтому я разговариваю с международными адвокатами. Мы пока попадаем в ситуацию: „могут“», — добавил Венедиктов, не исключая возможности того, что «Эхо Москвы» почувствует на себе те или иные ограничения.
Напомним, о расширении санкционного списка США стало известно 6 апреля. В него попали 38 российских граждан — бизнесмены, чиновники и юридические лица. Также санкции ввели против 12 российских компаний. В Кремле новые санкции назвали «вопиющим попранием всего и вся», пишет «Национальная служба новостей». «Ситуация анализируется, во главу угла ставятся исключительно интересы нашей страны», — сказал по поводу происходящего пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.