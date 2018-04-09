02:45 09 апреля 2018 0

По словам юмориста, сейчас слишком мало звезд, которых стоит изображать на сцене ФОТО: Максим Галкин/Instagram

Известный российский артист Максим Галкин признался, что певица Ольга Бузова является главной надеждой российских пародистов. По словам шоумена, пародистов сейчас, слишком много, а вот исполнителей, которых можно изобразить на сцене, практически нет.

Галкин рассказал, что еще в 1994 году, когда он начинал свою карьеру, все было наоборот — пародистов быломало, а стоящих звезд, которых изображали на сцене, много. Один только образ Льва Лещенко позволял юмористам зарабатывать огромные суммы денег. «И ничего не нужно было особенно придумывать, потому что артисты в те время были яркие! А сейчас что? Одна надежда на Ольгу Бузову. Ей-богу: у нее и форма, и содержание. Винокур вряд ли ее уже изобразит по физиологическим параметрам, а я еще могу», — цитирует слова Галкина издание Starhit.

Напомним, в Сети обсуждают совместную фотографию Аллы Пугачевой и Максима Галкина, на которой он запечатлен в точной такой же футболке, как у короля поп-сцены Филиппа Киркорова. Пользователи посмеялись, что шоумен «донашивает» одежду за певцом.