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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:45  09 апреля 2018 0

Галкин считает Бузову главной надеждой пародистов. «У нее и форма, и содержание»

По словам юмориста, сейчас слишком мало звезд, которых стоит изображать на сценеФОТО: Максим Галкин/Instagram

Известный российский артист Максим Галкин признался, что певица Ольга Бузова является главной надеждой российских пародистов. По словам шоумена, пародистов сейчас, слишком много, а вот исполнителей, которых можно изобразить на сцене, практически нет.

Галкин рассказал, что еще в 1994 году, когда он начинал свою карьеру, все было наоборот — пародистов быломало, а стоящих звезд, которых изображали на сцене, много. Один только образ Льва Лещенко позволял юмористам зарабатывать огромные суммы денег. «И ничего не нужно было особенно придумывать, потому что артисты в те время были яркие! А сейчас что? Одна надежда на Ольгу Бузову. Ей-богу: у нее и форма, и содержание. Винокур вряд ли ее уже изобразит по физиологическим параметрам, а я еще могу», — цитирует слова Галкина издание Starhit.

Напомним, в Сети обсуждают совместную фотографию Аллы Пугачевой и Максима Галкина, на которой он запечатлен в точной такой же футболке, как у короля поп-сцены Филиппа Киркорова. Пользователи посмеялись, что шоумен «донашивает» одежду за певцом.

Александр Черноскутов
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