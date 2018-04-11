Звезда «Дома-2» написала заявление на бывшего бойфренда-священника за публикацию интимных фото

22:47 11 апреля 2018 0

Вальтер Соломенцев —постоянный участник скандалов в телешоу ФОТО: Вальтер Соломенцев, Instagram

Жертва озабоченного участника реалити-шоу «Дом-2» Вальтера Соломенцева прокомментировала слив ее интимных фото в Интернет. Олеся Лисовская уверена, что бывший священник «тронулся умом».

Соломенцев опубликовал в Интернете откровенные кадры с участницей скандального телешоу Лисовской. Некоторые фото были сделаны тайно. «Он реально сошел с ума! Эти фотографии — самое маленькое, что он делает. Я сейчас больше всего переживаю за родителей, как они на это отреагируют…» — сообщила Лисовская StarHit. Она предупредила поклонниц: «Никогда не доверяйте мужикам». Олеся также рассказала, что уже подала на 30-летнего экс-священника заявление в полицию.

Как ранее писало «URA.RU», ведущая «Дома-2» Ольга Бузова опубликовала свои «голые» фото, сделанные для журнала Playboy. Она призналась, что считает себя идеальной женщиной и не может найти в себе ни одного недостатка.