Советник президента рекомендовал всем чиновникам покинуть Telegram

Советник президента России по интернету Герман Клименко считает, что все чиновники должны покинуть Telegram после решения суда о его блокировке. По его мнению, аудитория мессенджера в России уменьшится в разы.
«Мне кажется, что всем госслужащим имеет смысл перейти на другие ресурсы, которые сотрудничают с госорганами», — сказал Клименко, чьи слова приводит портал «Газета.ру». Он также полагает, что пользоваться Telegram в России продолжат только 10-20% прежней аудитории. По его словам, мало кто пользуется сетью VPN, и россияне с легкостью могут заменить Telegram на другое приложение. «Статистика показывает, я специально спрашивал у коллег на Украине, никто особо не пользуется VPN. К тому же, когда есть огромное количество других мессенджеров, которые вполне себе работают и каким-то образом находят с государством взаимопонимание», — пояснил Клименко агентству RNS.
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы после рассмотрения иска Роскомнадзора постановил немедленно заблокировать Telegram в России. Представители мессенджера на заседании не присутствовали — по просьбе самого Павла Дурова, пишет «Федеральное агентство новостей».