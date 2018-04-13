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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:50  13 апреля 2018 0

Советник президента рекомендовал всем чиновникам покинуть Telegram

Герман Клименко считает, что есть много альтернатив TelegramФото: wikipedia.org

Советник президента России по интернету Герман Клименко считает, что все чиновники должны покинуть Telegram после решения суда о его блокировке. По его мнению, аудитория мессенджера в России уменьшится в разы.

«Мне кажется, что всем госслужащим имеет смысл перейти на другие ресурсы, которые сотрудничают с госорганами», — сказал Клименко, чьи слова приводит портал «Газета.ру». Он также полагает, что пользоваться Telegram в России продолжат только 10-20% прежней аудитории. По его словам, мало кто пользуется сетью VPN, и россияне с легкостью могут заменить Telegram на другое приложение. «Статистика показывает, я специально спрашивал у коллег на Украине, никто особо не пользуется VPN. К тому же, когда есть огромное количество других мессенджеров, которые вполне себе работают и каким-то образом находят с государством взаимопонимание», — пояснил Клименко агентству RNS.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы после рассмотрения иска Роскомнадзора постановил немедленно заблокировать Telegram в России. Представители мессенджера на заседании не присутствовали — по просьбе самого Павла Дурова, пишет «Федеральное агентство новостей».

Дарья Корчак
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