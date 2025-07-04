«Балконопад» в Омске чуть не убил женщину: жуткие последствия шквалистого ветра в городе Сибири

На женщину рухнул балкон в результате урагана в Омске
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В Омске бушует ураган
В Омске бушует ураган Фото:

В Омске бушует ураган. В результате сильного ветра снесло несколько балконов. Один из них упал на пенсионерку, она осталась жива.

До конца 4 июля ветер может усилиться до 33 метров в секунду (почти 120 километров в час). В городе обрушилось несколько балконов, есть пострадавшие. Что известно об урагане — в материале URA.RU.

Что происходит в регионе из-за непогоды

Сильный ветер срывает кровли зданий и поднимает в воздух различные мелкие предметы, которые разлетаются по улицам и проезжим частям. Буря обрывают линии электропередач. В соцсетях публикуются карды разрушений.

Обрушение балконов

Обрушение кирпичного балкона по улице Герцена

В Омске во время урагана произошло на женщину обрушился балкон. ЧП произошло по адресу улица Герцена, дом 232/1. Пострадавшая в возрасте 64 лет получила закрытый перелом ключицы и травмы головы. Она отказалась от госпитализации и ушла домой. По данным telegram-канала Baza, всего в ходе урагана были травмированы пять человек.

Упал балкон на Ясной Поляне

Еще пару балконов обрушились на Ясной Поляне, сообщили очевидцы. Разбитые плиты лежат под окнами, пострадавших нет. 

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В Омске бушует ураган. В результате сильного ветра снесло несколько балконов. Один из них упал на пенсионерку, она осталась жива. До конца 4 июля ветер может усилиться до 33 метров в секунду (почти 120 километров в час). В городе обрушилось несколько балконов, есть пострадавшие. Что известно об урагане — в материале URA.RU. Что происходит в регионе из-за непогоды Сильный ветер срывает кровли зданий и поднимает в воздух различные мелкие предметы, которые разлетаются по улицам и проезжим частям. Буря обрывают линии электропередач. В соцсетях публикуются карды разрушений. Обрушение балконов Обрушение кирпичного балкона по улице Герцена В Омске во время урагана произошло на женщину обрушился балкон. ЧП произошло по адресу улица Герцена, дом 232/1. Пострадавшая в возрасте 64 лет получила закрытый перелом ключицы и травмы головы. Она отказалась от госпитализации и ушла домой. По данным telegram-канала Baza, всего в ходе урагана были травмированы пять человек. Упал балкон на Ясной Поляне Еще пару балконов обрушились на Ясной Поляне, сообщили очевидцы. Разбитые плиты лежат под окнами, пострадавших нет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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