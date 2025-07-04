«Балконопад» в Омске чуть не убил женщину: жуткие последствия шквалистого ветра в городе Сибири

В Омске бушует ураган. В результате сильного ветра снесло несколько балконов. Один из них упал на пенсионерку, она осталась жива.
До конца 4 июля ветер может усилиться до 33 метров в секунду (почти 120 километров в час). В городе обрушилось несколько балконов, есть пострадавшие. Что известно об урагане — в материале URA.RU.
Что происходит в регионе из-за непогоды
Сильный ветер срывает кровли зданий и поднимает в воздух различные мелкие предметы, которые разлетаются по улицам и проезжим частям. Буря обрывают линии электропередач. В соцсетях публикуются карды разрушений.
Обрушение балконов
Обрушение кирпичного балкона по улице Герцена
В Омске во время урагана произошло на женщину обрушился балкон. ЧП произошло по адресу улица Герцена, дом 232/1. Пострадавшая в возрасте 64 лет получила закрытый перелом ключицы и травмы головы. Она отказалась от госпитализации и ушла домой. По данным telegram-канала Baza, всего в ходе урагана были травмированы пять человек.
Упал балкон на Ясной Поляне
Еще пару балконов обрушились на Ясной Поляне, сообщили очевидцы. Разбитые плиты лежат под окнами, пострадавших нет.
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