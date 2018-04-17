В департаменте образования столицы Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили «URA.RU», что с завтрашнего дня до 24 апреля все школы города закрываются на карантин. Как сообщает окружное подразделение Роспотребнадзора, показатель по заболеваемости ОРВИ превышен на 12,2%.
За прошедшую неделю в только в государственные больницы обратились за помощью почти семь тысяч человек. Самое большое количество заболевших среди детей, посещающих детские сады и школы.
Департамент образования ЯНАО по рекомендации окружного подразделения Роспотребнадзора временно закрывает группы и классы в образовательных и дошкольных детских учреждениях округа. В некоторых муниципалитетах, как и в Салехарде, на карантин полностью закроются образовательные учреждения.
Напомним, недавно в Ноябрьске женщина умерла от осложнений, связанных с заболеванием гриппом. По информации Роспотребнадзора ЯНАО, в эту прививочную кампанию в округе охват населения вакцинацией от гриппа составил всего 44,4%.