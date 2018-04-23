Комик Comedy Club, оскандалившийся в Башкирии, пошутил над сбежавшим в Лондон Юревичем

10:51 23 апреля 2018 0

Комик пошутил об экологии и стальном характере челябинцев Фото: Руслан Белый, Instagram

Известный комик Руслан Белый, постоянный участник Comedy Club, посвятил очередное выступление Челябинску. В программе «Комик в городе» он шутил по поводу экс-губернатора региона, объявленного в розыск, тополей, поглощающих радиацию, и строящегося в течение 25 лет метро.

Комик предупредил, что целью выступления является не оскорбление кого-либо, а стеб: «Отключите свой патриотизм, вы все любите свой город, естественно, он самый лучший на свете. Вы можете оправдывать то, что у вас нет денег, чтобы отсюда уехать, как угодно». Это замечание было нелишним, учитывая, что одно из прошлых выступлений, посвященное Башкирии, едва не спровоцировало жителей республики на штурм ТНТ: их сильно обидела штука про национального героя Салавата Юлаева. Затем Белый рассказал, что первой новостью, которую ему сообщили челябинцы о своем городе, было объявление в розыск экс-губернатора Михаила Юревича. По этому поводу юморист предложил выпускать конфеты «Губернатор в розыске».

Также Белый высмеял долгое строительство метро в Челябинске. «Вам не кажется, что если что-то строится 25 лет, то, скорее всего, оно не строится? Там же главная причина — очень плохое финансирование. А я вот подумал, что в целом это очень хорошее финансирование для чего-то, что не строится. По этой же логике у вас уже 120 лет не строится Эйфелева башня», — пошутил артист.

Звезда Comedy Club не смог обойти громкую тему экологии. «Мне кто-то из местных сказал, что в Челябинске воздух чистый, просто его видно. Мне кажется, любой артист, который приезжает к вам в город, очень искренне говорит: „Я не вижу ваши руки“», — иронично подметил Белый. Он также вспомнил про метеорит, который упал близ Челябинска в 2013 году. «Забавно, что вам хоть бы хны, вообще. Видели ролики из Интернета, когда падал метеорит? Хоть кто-нибудь испугался? Не знаю, знаете вы или нет, но в 1949 году на Челябинск тоже падал метеорит. Я думаю, третий вы тупо отобьете», — сказал комик, и в зале раздались аплодисменты.

Ранее Руслан Белый в шоу «Комик в городе» посмеялся над Тюменью. Как писало «URA.RU», артист отметил степень счастья местных жителей, слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что это «лучший город Земли», и то, что Тюмень является нефтегазовой столицей России.