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22 апреля 2018
18:16  22 апреля 2018 3

Оскорбившего уральцев комика Comedy Club чуть не побили разъяренные башкиры

Руслану Белому придется извинитьсяФото: Руслан Белый, Instagram

Массовая истерия вокруг известного комика Руслана Белого после шуток о башкирах нарастает. Сотни недовольных устраивают пикеты, требуют извинений и грозятся сорвать будущие выступления резидента Comedy Club.

Группа активистов из бойцовского клуба «Тархан» вслед за Белым отправилась в Ульяновск, но поговорить с комиком им не удалось. Юморист скрылся от молодых людей, поэтому с бойцами пришлось общаться его директору. О чем шла речь, не сообщается, пишет издание Starhit.ru. Между тем, в Сети запустили хэштеги #салаватнебандит и #салаватнашгерой, 400 человек человек потребовали отключить вещание ТНТ на территории Башкортостана. Кроме того, общественники направили обращение в Генпрокуратуру, требуя привлечь Белого к уголовной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

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«Грубо, тупо, не смешно». В соцсетях обсуждают шутки Руслана Белого о Екатеринбурге

Каак уже сообщало «URA.RU», выступая в Уфе в рамках проекта «Комик в городе», 38-летний Руслан Белый оскорбил жителей Башкирии. Он назвал их национального героя Салавата Юлаева «бандитом и разбойником», местное население заподозрил в алкоголизме, а также пошутил на тему звучания башкирского языка. Такой юмор жители Башкирии назвали неуместным и потребовали извинений. Со стендап-комиком был готов разобраться самый сильный человек в России — челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин.

Как ранее писало «URA.RU», выступления Белого задели и уральцев. Так, на шутки о Екатеринбурге местные жители в соцсетях заметили, что это «грубо, тупо, не смешно». Комику рекомендовали «с его телосложением» лишь хвалить город. До этого в рамках гастрольного тура программы «Комик в городе» юморист с ТНТ посмеялся над Тюменью. «Будете воровать — будете жить в центре города», — пошутил Белый.

Наталья Михалева
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