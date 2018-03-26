{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 марта 2018
12:32  26 марта 2018 2

Комик с ТНТ посмеялся над Тюменью. «Будете воровать — будете жить в центре города». ВИДЕО

Комик назвал Тюмень шикарным городомФото: Руслан Белый, Instagram

В новом выпуске авторского шоу «Комик в городе» стендапер Руслан Белый шутил о Тюмени. За основу он взял некоторые факты, например, опрос о степени счастья местных жителей, слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что это «лучший город Земли», и то, что Тюмень является нефтегазовой столицей России.

По мнению юмориста, в городе на Туре все хорошо — от властей до дорог. Белый пошутил, что Тюмень рядом с месторождением нефти нашла месторождение хороших людей, имея в виду бывшего и нынешнего губернатора региона и мэра города. Комик отметил «лучшие дороги» и четырехуровневую набережную. «Обычная она! Просто ступеньки не поперек, а вдоль», — посмеялся артист.

«На ряд праздников в Тюмени запрещена продажа алкоголя. Особенно удивил меня День трезвости. Что это за праздник такой вообще? Никого не призываю пить, но ведь все равно люди отмечать будут», — считает юморист. Белый заявил, что причина крутизны Тюмени состоит в том, что в центре города находится тюрьма. «И чиновникам так и говорят: будете воровать — будете жить в центре города», — пошутил шоумен.

Ранее выпуск шоу «Комик в городе» раскритиковали в Екатеринбурге. Шутки юмориста назвали пошлыми, грубыми и несмешными, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров