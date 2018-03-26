12:32 26 марта 2018 2

Комик назвал Тюмень шикарным городом Фото: Руслан Белый, Instagram

В новом выпуске авторского шоу «Комик в городе» стендапер Руслан Белый шутил о Тюмени. За основу он взял некоторые факты, например, опрос о степени счастья местных жителей, слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что это «лучший город Земли», и то, что Тюмень является нефтегазовой столицей России.

По мнению юмориста, в городе на Туре все хорошо — от властей до дорог. Белый пошутил, что Тюмень рядом с месторождением нефти нашла месторождение хороших людей, имея в виду бывшего и нынешнего губернатора региона и мэра города. Комик отметил «лучшие дороги» и четырехуровневую набережную. «Обычная она! Просто ступеньки не поперек, а вдоль», — посмеялся артист.

«На ряд праздников в Тюмени запрещена продажа алкоголя. Особенно удивил меня День трезвости. Что это за праздник такой вообще? Никого не призываю пить, но ведь все равно люди отмечать будут», — считает юморист. Белый заявил, что причина крутизны Тюмени состоит в том, что в центре города находится тюрьма. «И чиновникам так и говорят: будете воровать — будете жить в центре города», — пошутил шоумен.

Ранее выпуск шоу «Комик в городе» раскритиковали в Екатеринбурге. Шутки юмориста назвали пошлыми, грубыми и несмешными, передавало «URA.RU».