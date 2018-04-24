Крупный бизнесмен заставлял ямальских детей есть испорченные продукты

15:36 24 апреля 2018 0

«Просрочку» в сеяхинскую школу доставляла компания, снабжающая весь район Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в школу-интернат поселка Сеяха Ямало-Ненецкого автономного округа поставлялись продукты, непригодные к употреблению. Ими школу обеспечивала компания, связанная с крупным ямальским бизнесменом Аланом Абаевым, который снабжает продуктами практически все учреждения образования Ямальского района.

С жалобой в прокуратуру обратился директор школы. Сотрудники ведомства подтвердили, что в сеяхинскую школу-интернат поставлялись продукты с истекшим сроком годности, в поврежденной упаковке или вовсе испорченные и непригодные к употреблению. «Часто срывались графики поставок, что могло сказаться на нормальном режиме работы муниципального учреждения и привести к сбоям в обеспечении питания воспитанников школы-интерната», — отмечают в пресс-службе ямальской прокуратуры. В результате контракт с ООО «Северпродснаб» был расторгнут. Компания оштрафована на 150 тысяч рублей.

Владелец компании Алан Абаев является также учредителем нескольких ООО: «Универсалторгсевер», «Тайм» и прочих. Все они делают значительную часть выручки на госконтрактах по поставке продовольствия в ямальские детсады, интернаты, школы и больницы. Большая их часть находится в Ямальском районе. Согласно данным «Контур.Фокус», только за последние три года сумма этих контрактов превысила 1,5 млрд рублей.