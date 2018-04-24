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Главные новости Тюменской области
17:33  24 апреля 2018 0

«Дочка» английской фирмы требует десятки миллионов у тюменских животноводов

Животные. Челябинск, свинья, кабан
От свиноводов требуют больше 30 миллионов рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания с британскими корнями подала в суд на крупную тюменскую свиноводческую фирму. НПАО «Де Хес» потребовало признать недействительными договоры по продаже земли и недвижимости в городе Заводоуковске, которые ООО «Свиноводческая компания Мичуринское» заключило с ООО «СМУ №2». Речь идет о сумме, превышающей 50 миллионов рублей.

Согласно документам арбитражного суда, иск к тюменской компании подало Непубличное акционерное общество «Де Хес» из Владимирской области. Фирма потребовала признать недействительными восемь договоров купли-продажи земли и зданий на улице Ишимской в городе Заводоуковске — в частности, речь идет о семи зданиях и одном земельном участке. Суммарная кадастровая стоимость этой недвижимости оценивается в 53,6 миллиона рублей. При этом ранее «Де Хес» выиграл у тюменских животноводов суд на 36,5 миллионов рублей — такую сумму вместе с неустойкой тюменцы задолжали производителю кормов по договорам за 2016 и 2017 годы.

Судебное заседание по признанию документов недействительными в Заводоуковске назначено на 23 мая. Судья Арбитражного суда Тюменской области на прошлой неделе отказал «Де Хесу» в принятии обеспечительных мер к тому, чтобы «СМУ №2» не продало купленные у свиноводческой фирмы землю и здания. В определении суда говорится, что тяжелое и нестабильное положение «СМУ №2» является лишь предположением НПАО «Де Хес» — равно как и аффилированность покупателя и продавца недвижимости.

Согласно данным из открытых источников, учредителем ООО «СМУ №2» является Армен Торосян, директором — Аршалуйс Хнкоян. В октябре прошлого года ООО «Тюменьтеплогазмонтаж» подало к «СМУ №2» иск о банкротстве. В свою очередь ООО «Свиноводческая компания Мичуринское» возглавляет Арсен Степанян, учредителем выступает Армен Серобян. Обе компании входят в крупный тюменский холдинг «Арсиб»: в частности, по одному из телефонов, указанных на официальном сайте «Арсиба», включается автоответчик «СМУ №2», а в ООО «Арсиб Агро» корреспонденту «URA.RU» подтвердили — «Свиноводческая компания «Мичуринское» входит в сельскохозяйственный дивизион «Арсиба». В юридическом отделе компании заверили, что ситуация с иском от «Де Хес» под контролем. «Все будет решено, мы разбираемся в этой ситуации, у нас перед этой компанией задолженности в таком размере на сегодняшний день не имеется», — пояснили юристы.

По информации системы «Контур.Фокус», учредителем НПАО «Де Хес» является британская Neofeed Investments Limited. Должность генерального директора занимает Александр Матвеев.

Надежда Карташова
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