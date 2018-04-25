В ямальском районе закрыли все школы и детсады из-за вспышки вирусной инфекции

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа с 25 апреля по 1 мая все школы и детские сады закрыли на карантин по распоряжению регионального управления Роспотребнадзора. По словам эпидемиологов, на территории сложилась тревожная ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом.
«Ситуация в Приуральском районе волнительная, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 40% и на сегодня превышает пороговое значение на 155%», — пояснили вы ведомстве. По информации ИА «Север-Пресс», в учреждениях, воспитанников которых перевели на дистанционное обучение, проводятся противоэпидемические мероприятия.
В середине месяца, как писало «URA.RU», из-за высоких показателей заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли все школы в Салехарде. В округе отмечается огромное количество заболевших, большинство из которых — дети, посещающие детские сады и школы. За прошлую неделю, по информации регионального Роспотребнадзора, в больницы обратилось более 7 тысяч человек с диагнозом «ОРВИ», показатель заболеваемости составил 134,7 случаев на 10 тысяч населения. Окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 18,9%.