{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
12:10  25 апреля 2018 0

В ямальском районе закрыли все школы и детсады из-за вспышки вирусной инфекции

Дети и карантин. Екатеринбург, школьный класс, карантин, учебный процесс
Школьные классы будут пустовать до 1 маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа с 25 апреля по 1 мая все школы и детские сады закрыли на карантин по распоряжению регионального управления Роспотребнадзора. По словам эпидемиологов, на территории сложилась тревожная ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом.

«Ситуация в Приуральском районе волнительная, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 40% и на сегодня превышает пороговое значение на 155%», — пояснили вы ведомстве. По информации ИА «Север-Пресс», в учреждениях, воспитанников которых перевели на дистанционное обучение, проводятся противоэпидемические мероприятия.

В середине месяца, как писало «URA.RU», из-за высоких показателей заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли все школы в Салехарде. В округе отмечается огромное количество заболевших, большинство из которых — дети, посещающие детские сады и школы. За прошлую неделю, по информации регионального Роспотребнадзора, в больницы обратилось более 7 тысяч человек с диагнозом «ОРВИ», показатель заболеваемости составил 134,7 случаев на 10 тысяч населения. Окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 18,9%.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров