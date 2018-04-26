Сотрудники «Зимней вишни» спасали телевизоры, а не детей

Аниматор в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» спасала телевизор, а не детей. Об этом на суде по делу о халатности пожарных рассказала одна из пострадавших в трагедии — Ксения Зимина.
«Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор», — рассказала Зимина и добавила, что пожарные «бегали по сторонам и не знали, что делать», пишут «Дни.ру». Ранее адвокат обвиненного в халатности начальника пожарного звена Сергея Генина Елена Киселева рассказала, что вызов поступил не из развлекательного комплекса, а из дома напротив. Из-за этого пожарные не смогли понять, что на самом деле происходило внутри. В результате они приехали проверить задымление.
Трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта. Огонь возник на детской батутной площадке на четвертом этаже здания. Самые серьезные повреждения и больше всего жертв было именно на развлекательном этаже ТЦ — в частности, в кинозалах. Жертвами происшествия стали 60 человек, из которых 41 ребенок, напоминает «Национальная служба новостей».