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26 апреля 2018
16:49  26 апреля 2018 0

Сотрудники «Зимней вишни» спасали телевизоры, а не детей

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Одна из пострадавших в пожаре рассказала о трагедииФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Аниматор в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» спасала телевизор, а не детей. Об этом на суде по делу о халатности пожарных рассказала одна из пострадавших в трагедии — Ксения Зимина.

«Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор», — рассказала Зимина и добавила, что пожарные «бегали по сторонам и не знали, что делать», пишут «Дни.ру». Ранее адвокат обвиненного в халатности начальника пожарного звена Сергея Генина Елена Киселева рассказала, что вызов поступил не из развлекательного комплекса, а из дома напротив. Из-за этого пожарные не смогли понять, что на самом деле происходило внутри. В результате они приехали проверить задымление.

Трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта. Огонь возник на детской батутной площадке на четвертом этаже здания. Самые серьезные повреждения и больше всего жертв было именно на развлекательном этаже ТЦ — в частности, в кинозалах. Жертвами происшествия стали 60 человек, из которых 41 ребенок, напоминает «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
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