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26 апреля 2018
15:57  26 апреля 2018 0

Стало известно, почему пожарные не спешили тушить «Зимнюю вишню»

Пожарные ехали на место пожара быстро, сказал адвокатФото: соцсети
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Адвокат Елена Киселева, которая защищает начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности и гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня», рассказала в суде новые подробности о трагедии в Кемерово. По ее словам, первой о пожаре спасателям сообщила жительница дома напротив.

Свое заявление адвокат Генина сделала во время заседания по обжалованию приговора в Кемеровском областном суде. По ее словам, пожарные ехали быстро, но не знали про ситуацию на четвертом этаже торгового центра, где в итоге погибло большое количество людей, передает агентство Nation News. При этом вызов изначально поступил от жительницы дома напротив, а не от охранников ТЦ или его посетителей. Исходя из информации, которую передала очевидица, пожарные не смогли сразу правильно оценить масштабы происшествия. Когда же спасатели поднимались по лестнице, они «еще встречали людей, которые спокойно спускались вниз», заявила Киселева.

Ранее стало известно, что кемеровская прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить проверки в торговом центре «Зимняя вишня». Он исключался из плановых проверок по требованию вышестоящего руководства, сообщала «Русская планета».

Дарья Корчак
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