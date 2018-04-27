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27 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:49  27 апреля 2018 0

На свалке «Ядрово» сделали проколы специальной «иглой». ФОТО, ВИДЕО

Голландские специалисты занимаются дегазацией полигонаФото: Минэкологии РФ

Специалисты компании Multriwell сделали тестовые проколы в теле подмосковного мусорного полигона «Ядрово» с помощью специальной иглы — ститчера. Всего на его территории планируется сделать 5 тысяч проколов.

«Тест прошел успешно, мы очень довольны, сегодня мы готовим машину, чтобы она была могла работать с завтрашнего утра», — рассказал директор компаний Multriwell и Trisoplast Mineral Liners Юджин Тиммерманс. Работы будут проведены на площади в 3000 квадратных метров. Через каждые три метра будет производиться проколы, сверху они будут покрываться изолирующим материалом, добавил он. Через проколы газ будет поступать в специальный цех, а затем уничтожаться с помощью высокотемпературного факела, сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам представителя оператора полигона «Ядрово» Максима Конопко, работа будет проводиться поэтапно. «Те проколы, которые будут делаться, сразу будут „обвязываться“ горизонтальными дренами (система сбора свалочного газа), накрываться непроницаемым слоем текстиля и пластика», — отметил он. Таким образом удастся исключить возможность дополнительного выхода газа.

На полигоне «Ядрово» под Волоколамском ранее произошел выброс свалочного газа, после чего многие местные жители обратились в больницу с отравлением. Позднее в Подмосковье были приглашены голландские специалисты, которые занимаются устранением неприятного запаха со свалки.

Дарья Корчак
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