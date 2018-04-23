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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:40  23 апреля 2018 0

Крупнейшие города Армении охватили акции протеста. К митингующим присоединились военные

Митинги начались 13 апреляФото: Patriotoff, Twitter

Митинги оппозиции охватили крупнейшие города Армении. Участники протестных акций, среди которых замечены военнослужащие, требуют отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

Протестующие перекрывают крупные автомагистрали и объявляют забастовки, сообщает Life.ru. Так, на главной площади города Гюмри собрались тысячи местных жителей, а в Ванадзоре устроили забастовку около трех тысяч рабочих швейной фабрики «Глория». Между тем по делу об организации массовых беспорядков в Ереване уже задержали более 40 человек, пишет «Коммерсант».

К протестам, которые начались в столице Армении 13 апреля, также присоединились десятки людей в военной форме. Идентифицировать их не удалось, отмечает портал VSE42.Ru. Они называют себя солдатами вооруженных сил Армении, однако оружия при них нет. Они также требуют отставки Саргсяна, который, по сути, стал полноправным главой государства — митингующие обвиняют его в развале экономики страны. К настоящему моменту задержано более 270 демонстрантов, в том числе лидер протестов Никол Пашинян.

Дарья Корчак
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