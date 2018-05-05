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05 мая 2018
04 мая 2018
03:08  05 мая 2018 0

Харламова попросили угомонить Асмус, которая голышом пиарит свой спектакль в ванной. ФОТО

Пользователи попросили Гарика харламова обратить внимание на публикации супругиФото: страница Кристины Асмус в Instagram

Российская актриса Кристина Асмус в очередной раз подверглась критике в социальных сетях за публикации в Instagram. На этот раз пользователи обратились к ее мужу — Гарику Харламову, чтобы тот «успокоил» жену.

Фотография, на которой голая Асмус с потекшей тушью пеной прикрывает грудь, была опубликована ночью 3 мая. В подписи к двум снимкам из ванной актриса напомнила поклонникам, что билетов на премьеру спектакля «Текст» с ее участием осталось «совсем мало», потроллив критиков ироничными хештегами #тыжмааааааааать, #вотинтересночтобульдогдумает, #ябсвоюубил, #пошлятина, #ужеиудивитьнечем и т. д.

Часть фанатов Асмус повторили примерно то же в комментариев, раскритиковав ее за пошлые публикации, а некоторые обратились к Харламову с просьбой повлиять на супругу: «Гарик успокой свою жену», «Гарик Бульдог Харламов вы куда смотрите?», «Гарик, посмотри чем занимается твоя супружница, пока ты превращаешься в Эдуарда Сурового».

В последний раз Кристина Асмус подвергалась критике несколько дней назад после публикации промороликов нового реалити-шоу, в котором она будет выступать в качестве ведущей.

Сергей Демин
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