В финальную часть конкурса «Мисс Россия» попали представительницы Урала. ФОТО

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 19:57
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Финал конкурса состоится в апрелеФото: «Мисс Россия», Instagram

Национальный конкурс «Мисс Россия — 2019» официально стартовал. За победу в нем поборются несколько представительниц уральского региона — перед этим они смогли успешно пройти кастинг.

Сообщение о старте конкурса появилось на его официальной странице в Instagram. Финал запланирован на 13 апреля. Уже известно, что Средний Урал будет представлять «Мисс Екатеринбург — 2018» Арина Верина. Отобраться на конкурс смогла и пермячка Екатерина Неклюдова. «Впереди нас ждет еще три недели подготовки перед финалом! На мне лежит огромная ответственность, но я уверена, что достойно представлю свой родной Пермский край», — написала она на своей странице в Instagram.

За титул «Мисс Россия» также поборются уроженки Тюмени Кристина Баринова и Полина Качанова, а Тобольск представит Елена Пановикова. Конкуренцию им составит челябинка Елизавета Смолина. От ямальского города Ноябрьск на конкурс смогла пробиться 21-летняя Дарья Верхотурцева. Всего в финальной части конкурса участвуют 50 девушек из разных регионов страны.

Представительница Пермского края Екатерина Неклюдова
Фото: Екатерина Неклюдова, Instagram

Уроженка Тюмени Полина Качанова
Фото: Полина Качанова, Instagram
Арина Верина — Мисс Екатеринбург 2018
Фото: Арина Верина, Instagram
Елена Пановикова из Тобольска Тюменской области
Фото: Елена Пановикова, Instagram
Елизавета Смолина представит Челябинск
Фото: Елизавета Смолина, Instagram

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