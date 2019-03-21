Тюменский депутат от «Единой России» задолжал работникам своего предприятия два млн рублей

Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» и предприниматель Владимир Майер оказался втянут в скандал. Региональная прокуратура за задолженность по зарплате свыше двух млн рублей объявила предостережение компании АО «Специализированное строительное управление — 6», одним из учредителем которой Майер выступает.
В общей сложности компания не оплатила работу 170 сотрудников. За нарушение трудового законодательства директор «ССУ-6» Сергей Финский может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Прокуратура предложила руководителю фирмы ликвидировать задолженность по оплате труда, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сервису «Контур.Фокус», учредителями предприятия выступают АО «ТСМ», ЗАО «Строймеханизация», ЗАО «Тобольскстроймеханизация», Юнус Майгадаров и Владимир Майер.
Редакции «URA.RU» не удалось связаться с депутатом. В приемной сообщили, что его рабочий день уже закончился.