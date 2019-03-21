20 марта 2019
19 марта 2019

Тюменский депутат от «Единой России» задолжал работникам своего предприятия два млн рублей

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 18:00
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Тюменская областная дума 6 созыва. Первое заседание. Тюмень, майер владимир
Владимир Майер в облдуме входит в комитет по бюджету, налогам и финансам, но с деньгами в своей компании разобраться не смогФото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» и предприниматель Владимир Майер оказался втянут в скандал. Региональная прокуратура за задолженность по зарплате свыше двух млн рублей объявила предостережение компании АО «Специализированное строительное управление — 6», одним из учредителем которой Майер выступает.

В общей сложности компания не оплатила работу 170 сотрудников. За нарушение трудового законодательства директор «ССУ-6» Сергей Финский может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Прокуратура предложила руководителю фирмы ликвидировать задолженность по оплате труда, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сервису «Контур.Фокус», учредителями предприятия выступают АО «ТСМ», ЗАО «Строймеханизация», ЗАО «Тобольскстроймеханизация», Юнус Майгадаров и Владимир Майер.

Редакции «URA.RU» не удалось связаться с депутатом. В приемной сообщили, что его рабочий день уже закончился.

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