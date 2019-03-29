В Тюменской области восемь лет не могут завершить важный коммунальный объект

В селе Викулово Тюменской области в течение восьми лет не могут завершить строительство канализационных очистных сооружений. Монтаж и пуск комплекса потребует дополнительно около 25 млн рублей, хотя на работы уже перечислили 189 млн рублей. Об этом редакции «URA.RU» рассказал депутат областной думы Иван Левченко.
«Люди в селе возмущены — у них не работают очистные сооружения. В 2011 году система была построена, деньги потрачены, но до настоящего момента она не введена в эксплуатацию. И администрация только готовит заявку на продолжение работ. Если бы люди не стали возмущаться, эти „памятники“ так бы и стояли. Мы считаем, что это неэффективная работа главы Викуловского района», — говорит Левченко.
Депутат готовит письмо на имя губернатора Тюменской области Александра Моора о проведении проверки и привлечении руководителя района к дисциплинарной ответственности. Письмо будет направлено и в Счетную палату.
Согласно ответу департамента ЖКХ Тюменской области, который есть в распоряжении редакции, строительство централизованной системы водоотведения и канализационных очистных сооружений в селе Викулово осуществлялось с 2007 по 2011 года за счет субсидий. Для введения очистных сооружений в работу необходимо перенести выпуск сточных вод до реки Ик и построить новый участок сбросного коллектора. Это потребует дополнительно 24,76 млн рублей.
На звонок редакции в администрации Викуловского района не ответили. Туда отправлен официальный запрос.