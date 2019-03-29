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В Тюменской области восемь лет не могут завершить важный коммунальный объект

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 08:48
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Тур Шувалова по коммунальным объектам. Сургут, очистные сооружения
О возобновлении строительных работ заговорили послФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В селе Викулово Тюменской области в течение восьми лет не могут завершить строительство канализационных очистных сооружений. Монтаж и пуск комплекса потребует дополнительно около 25 млн рублей, хотя на работы уже перечислили 189 млн рублей. Об этом редакции «URA.RU» рассказал депутат областной думы Иван Левченко.

«Люди в селе возмущены — у них не работают очистные сооружения. В 2011 году система была построена, деньги потрачены, но до настоящего момента она не введена в эксплуатацию. И администрация только готовит заявку на продолжение работ. Если бы люди не стали возмущаться, эти „памятники“ так бы и стояли. Мы считаем, что это неэффективная работа главы Викуловского района», — говорит Левченко.

Депутат готовит письмо на имя губернатора Тюменской области Александра Моора о проведении проверки и привлечении руководителя района к дисциплинарной ответственности. Письмо будет направлено и в Счетную палату.

Согласно ответу департамента ЖКХ Тюменской области, который есть в распоряжении редакции, строительство централизованной системы водоотведения и канализационных очистных сооружений в селе Викулово осуществлялось с 2007 по 2011 года за счет субсидий. Для введения очистных сооружений в работу необходимо перенести выпуск сточных вод до реки Ик и построить новый участок сбросного коллектора. Это потребует дополнительно 24,76 млн рублей.

На звонок редакции в администрации Викуловского района не ответили. Туда отправлен официальный запрос.

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