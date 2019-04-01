Жители зауральского города жалуются, что установленные правила на вывоз мусора не действуют

Мешки с мусором никто не забирает Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница города Далматово Курганской области пожаловалась на то, что не действуют установленные правила для вывоза мусора. Она заявила, что ответственная за вывоз отходов компания «ДалВторКом» не забирает упакованный в фирменные мешки мусор, а за попытку вывезти отходы самостоятельно с жителей города потребовали дополнительные деньги.

«Организация предоставляет платные услуги для частного сектора в виде вывоза мусора. Вы должны приобрести специальные розовые мусорные пакеты, которые, как заверяет данная организация, она вывозит каждую субботу. Я начала играть в эту игру два года назад. В течении месяца ни разу не приехала машина, чтобы вывезти мусор. После этого я на машине, сгрузив эти пакеты, привезла их на свалку. На свалке с меня потребовали еще около 50 рублей за въезд», — пожаловалась жительница улицы Луговой. «Я за неделю покупаю два пакета для мусора по 86 рублей и должна еще своими силами вывозить и платить за это», — возмущается жительница города. Сейчас, по словам собеседницы агентства, мусор снова не вывозится в течении двух недель.

Глава города Далматово Евгений Волынец заявил в разговоре с «URA.RU», что вывоз мусора исправно осуществляется на территории всего города. Он пообещал разобраться с конкретной ситуацией. Также он заверил, что на свалке обязаны бесплатно принять мусор в фирменных пакетах. Получить комментарий в ООО «ДалВторКом» не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.