На свердловской дочке «Курганмашзавода» ищут водителей БМП на зарплату до 90 000

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Механиков-водителей БМП набирают на военном заводе «144 БТРЗ» в Екатеринбурге
Механиков-водителей БМП набирают на военном заводе «144 БТРЗ» в Екатеринбурге Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Бронетанковому ремонтному предприятию из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», требуются механики-водители бронемашин БМП, БМД и БТР-Д. Опытным работникам готовы платить до 90 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями о вакансиях. 

«АО «144 Бронетанковый ремонтный завод», город Екатеринбург. Вакансия: механик-водитель БМП, БМД, БТР-Д. Требования: наличие удостоверения на управление боевыми и специальными машинами, опыт работы 1-3 года. Заработная плата от 43 000 до 90 000 рублей», — говорится в вакансии, размещенной на сайте HeadHunter.

В обязанности механика-водителя входит управление бронетехникой при погрузке на транспорт и разгрузке, при доставке на ремонт в цеха предприятия. Также необходимо заниматься обслуживанием и ремонтом машин.

Сотрудникам предоставляется общежитие, спецодежда, отсрочка и бронирование от военного призыва. Частично компенсируется питание. График работы: 6/1. 

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» набирает сотни работников на зарплату до 150 тысяч рублей. Оборонному предприятию требуются наладчики и операторы станков с программным управлением, токари, электросварщики и слесари. Открыто около 400 вакансий. 

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Бронетанковому ремонтному предприятию из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», требуются механики-водители бронемашин БМП, БМД и БТР-Д. Опытным работникам готовы платить до 90 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями о вакансиях.  «АО «144 Бронетанковый ремонтный завод», город Екатеринбург. Вакансия: механик-водитель БМП, БМД, БТР-Д. Требования: наличие удостоверения на управление боевыми и специальными машинами, опыт работы 1-3 года. Заработная плата от 43 000 до 90 000 рублей», — говорится в вакансии, размещенной на сайте HeadHunter. В обязанности механика-водителя входит управление бронетехникой при погрузке на транспорт и разгрузке, при доставке на ремонт в цеха предприятия. Также необходимо заниматься обслуживанием и ремонтом машин. Сотрудникам предоставляется общежитие, спецодежда, отсрочка и бронирование от военного призыва. Частично компенсируется питание. График работы: 6/1.  Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» набирает сотни работников на зарплату до 150 тысяч рублей. Оборонному предприятию требуются наладчики и операторы станков с программным управлением, токари, электросварщики и слесари. Открыто около 400 вакансий. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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