Лавров рассказал об истерике Зеленского перед иностранными послами

Президент Украины Владимир Зеленский на повышенных тонах требовал поддержать свою «формулу мира». Такая истерика произошла у украинского главы в Киеве во время обсуждения с иностранными послам «мирной конференции» в Швейцарии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, на повышенных, почти истеричных тонах требовал поддержать свою формулу мира», — заявил Лавров. Президент Украины предлагал формулу как средство, которое поставит Россию на колени, сообщил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Казахстане.
Ранее Лавров отмечал, что «формула мира» Зеленского является приглашением к геноциду в Донбассе. По его мнению, страны, которые Запад пытается пригласить присоединиться к данной формуле, должны знать на что они идут.
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