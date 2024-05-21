Лавров рассказал об истерике Зеленского перед иностранными послами

Лавров: Зеленский на истеричных тонах требовал у послов поддержки «формулы мира»
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Лавров заявил, что Зеленский пытался истерикой продвинуть свою «формулу мира» иностранным послам
Лавров заявил, что Зеленский пытался истерикой продвинуть свою «формулу мира» иностранным послам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на повышенных тонах требовал поддержать свою «формулу мира». Такая истерика произошла у украинского главы в Киеве во время обсуждения с иностранными послам «мирной конференции» в Швейцарии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, на повышенных, почти истеричных тонах требовал поддержать свою формулу мира», — заявил Лавров. Президент Украины предлагал формулу как средство, которое поставит Россию на колени, сообщил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Казахстане.

Ранее Лавров отмечал, что «формула мира» Зеленского является приглашением к геноциду в Донбассе. По его мнению, страны, которые Запад пытается пригласить присоединиться к данной формуле, должны знать на что они идут.

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Президент Украины Владимир Зеленский на повышенных тонах требовал поддержать свою «формулу мира». Такая истерика произошла у украинского главы в Киеве во время обсуждения с иностранными послам «мирной конференции» в Швейцарии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. «В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, на повышенных, почти истеричных тонах требовал поддержать свою формулу мира», — заявил Лавров. Президент Украины предлагал формулу как средство, которое поставит Россию на колени, сообщил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Казахстане. Ранее Лавров отмечал, что «формула мира» Зеленского является приглашением к геноциду в Донбассе. По его мнению, страны, которые Запад пытается пригласить присоединиться к данной формуле, должны знать на что они идут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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