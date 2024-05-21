Россия начала учения нестратегического ядерного оружия. Видео

21 мая 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Стартовали учения нестратегического ядерного оружия в РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В России стартовали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили Минобороны РФ. «В Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в заявлении ведомства в telegram-канале . В рамках этих учений российские военные отработают задачи по получению специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», а также снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для запуска. Военные учения нацелены на поддержание готовности использования нестратегического ядерного оружия. Они также призваны усилить способность страны реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать территориальную целостность РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России стартовали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили Минобороны РФ. «В Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в заявлении ведомства в telegram-канале. В рамках этих учений российские военные отработают задачи по получению специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», а также снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для запуска. Военные учения нацелены на поддержание готовности использования нестратегического ядерного оружия. Они также призваны усилить способность страны реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать территориальную целостность РФ.