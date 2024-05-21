Россия начала учения нестратегического ядерного оружия. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Стартовали учения нестратегического ядерного оружия в РФ Фото:

В России стартовали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили Минобороны РФ.

«В Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в заявлении ведомства в telegram-канале. В рамках этих учений российские военные отработают задачи по получению специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», а также снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для запуска.

Военные учения нацелены на поддержание готовности использования нестратегического ядерного оружия. Они также призваны усилить способность страны реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать территориальную целостность РФ.

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В России стартовали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили Минобороны РФ. «В Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в заявлении ведомства в telegram-канале. В рамках этих учений российские военные отработают задачи по получению специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», а также снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для запуска. Военные учения нацелены на поддержание готовности использования нестратегического ядерного оружия. Они также призваны усилить способность страны реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать территориальную целостность РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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