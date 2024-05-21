Стартовали учения нестратегического ядерного оружия в РФФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
В России стартовали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили Минобороны РФ.
«В Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в заявлении ведомства в telegram-канале. В рамках этих учений российские военные отработают задачи по получению специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», а также снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для запуска.
Военные учения нацелены на поддержание готовности использования нестратегического ядерного оружия. Они также призваны усилить способность страны реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать территориальную целостность РФ.
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В России стартовали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили Минобороны РФ. «В Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в заявлении ведомства в telegram-канале. В рамках этих учений российские военные отработают задачи по получению специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», а также снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для запуска. Военные учения нацелены на поддержание готовности использования нестратегического ядерного оружия. Они также призваны усилить способность страны реагировать на потенциальные угрозы и обеспечивать территориальную целостность РФ.