В ЕС раскрыли, что будет с замороженными активами России

Депозитарии будут направлять прибыль от замороженных российских активов на покупку военной помощи Украине каждые два года. Об этом сообщили в Совете ЕС.
"Суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС раз в два года и будут использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины через Европейский фонд мира", — сообщил Совет ЕС. Заявление опубликовано на официальном сайте совета. Там отметили, что распределение средств будет пересматриваться ежегодно, причем первый этап такого пересмотра запланирован до 1 января 2025 года.
Согласно решению ЕС, 90% средств будут направлены в Европейский фонд мира, который финансирует военные поставки в Киев. Оставшиеся 10% доходов будут оставлены депозитариям, что позволит им управлять возможными рисками, связанными с хранением и управлением этими активами.
Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центрального Банка России для оказания помощи Украине. По его словам, до трех миллиардов евро в 2024 году будут выделены на нужды ВСУ.
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