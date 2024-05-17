В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

Отечественный Superjet хотят переименовать, скорее всего он будет называться «Яковлев». Об этом сообщил глава «Ростех» Сергей Чемезов.
«У нас это все под 'КБ им. А.С. Яковлева' и, я думаю, что так и будет — 'Яковлев'», — сообщил Чемезов в интервью РБК, обсуждая вопрос единого бренда для российских гражданских самолетов.
Он подчеркнул, что ребрендинг связан с необходимостью правильного рыночного позиционирования структуры, занимающейся созданием гражданских самолетов. Чемезов также упомянул о создании новой модификации «Суперджета» и о необходимости изменения названия на более российское.
Ранее URA.RU писало, что самолет SJ-100, который создан в России по программе импортозамещения, впервые поднялся в небо. При создании самолета использовались только отечественные технологии и конструкторские решения. Все системы показали отличную работу в воздухе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.