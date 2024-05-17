В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100
Самолет будет носить имя советского авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева Фото:

Отечественный Superjet хотят переименовать, скорее всего он будет называться «Яковлев». Об этом сообщил глава «Ростех» Сергей Чемезов.

«У нас это все под 'КБ им. А.С. Яковлева' и, я думаю, что так и будет — 'Яковлев'», — сообщил Чемезов в интервью РБК, обсуждая вопрос единого бренда для российских гражданских самолетов.

Он подчеркнул, что ребрендинг связан с необходимостью правильного рыночного позиционирования структуры, занимающейся созданием гражданских самолетов. Чемезов также упомянул о создании новой модификации «Суперджета» и о необходимости изменения названия на более российское.

Ранее URA.RU писало, что самолет SJ-100, который создан в России по программе импортозамещения, впервые поднялся в небо. При создании самолета использовались только отечественные технологии и конструкторские решения. Все системы показали отличную работу в воздухе.

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Отечественный Superjet хотят переименовать, скорее всего он будет называться «Яковлев». Об этом сообщил глава «Ростех» Сергей Чемезов. «У нас это все под 'КБ им. А.С. Яковлева' и, я думаю, что так и будет — 'Яковлев'», — сообщил Чемезов в интервью РБК, обсуждая вопрос единого бренда для российских гражданских самолетов. Он подчеркнул, что ребрендинг связан с необходимостью правильного рыночного позиционирования структуры, занимающейся созданием гражданских самолетов. Чемезов также упомянул о создании новой модификации «Суперджета» и о необходимости изменения названия на более российское. Ранее URA.RU писало, что самолет SJ-100, который создан в России по программе импортозамещения, впервые поднялся в небо. При создании самолета использовались только отечественные технологии и конструкторские решения. Все системы показали отличную работу в воздухе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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