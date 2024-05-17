В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

17 мая 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Самолет будет носить имя советского авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отечественный Superjet хотят переименовать, скорее всего он будет называться «Яковлев». Об этом сообщил глава «Ростех» Сергей Чемезов. «У нас это все под 'КБ им. А.С. Яковлева' и, я думаю, что так и будет — 'Яковлев'», — сообщил Чемезов в интервью РБК, обсуждая вопрос единого бренда для российских гражданских самолетов. Он подчеркнул, что ребрендинг связан с необходимостью правильного рыночного позиционирования структуры, занимающейся созданием гражданских самолетов. Чемезов также упомянул о создании новой модификации «Суперджета» и о необходимости изменения названия на более российское. Ранее URA.RU писало, что самолет SJ-100, который создан в России по программе импортозамещения, впервые поднялся в небо. При создании самолета использовались только отечественные технологии и конструкторские решения. Все системы показали отличную работу в воздухе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отечественный Superjet хотят переименовать, скорее всего он будет называться «Яковлев». Об этом сообщил глава «Ростех» Сергей Чемезов. «У нас это все под 'КБ им. А.С. Яковлева' и, я думаю, что так и будет — 'Яковлев'», — сообщил Чемезов в интервью РБК, обсуждая вопрос единого бренда для российских гражданских самолетов. Он подчеркнул, что ребрендинг связан с необходимостью правильного рыночного позиционирования структуры, занимающейся созданием гражданских самолетов. Чемезов также упомянул о создании новой модификации «Суперджета» и о необходимости изменения названия на более российское. Ранее URA.RU писало, что самолет SJ-100, который создан в России по программе импортозамещения, впервые поднялся в небо. При создании самолета использовались только отечественные технологии и конструкторские решения. Все системы показали отличную работу в воздухе.