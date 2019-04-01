Власти Тобольска выяснят, кто ответит за обрушение склона под кремлем

Администрации Тобольска и музея-заповедника Тобольский кремль предстоит определить, к чьим землям относится обрушающийся склон под достопримечательностью. После этого начнется подготовка проекта укрепления склона. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в Тобольском кремле.
«Территория музея-заповедника делится на региональную и городскую собственность. Так как задействована большая площадь, специалисты просматривают эти границы и решают вопрос, кому что принадлежит и кто за что будет отвечать», — заметили в заповеднике. Свободное перемещение посетителей по Троицкому мысу закрыто.
В пресс-службе музея-заповедника на звонок корреспондента издания не ответили. В мэрии Тобольска взяли время на подготовку официального комментария.
Ранее «URA.RU» писало, что у Тобольского кремля разрушается часть прогулочных дорожек — они «сползают» со склона в подгорную часть города. В связи с этим проход к смотровой площадке закроют для проведения ремонтных работ по укреплению склона в районе Троицкого мыса.
Информация о том, что склон, на котором стоит Тобольский кремль, обрушивается, появлялась в 2015 году. Тогда «URA.RU» писало, что администрация города Тобольска планирует привлечь экспертов-специалистов для оценки работ по укреплению склона Троицкого мыса.