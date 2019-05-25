Отколовшиеся «Уральские пельмени» захотели расширить коллектив. ФОТО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 18:32
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Юмористический концерт «Дневниковый период» от «Уральских пельменей». Екатеринбург
Андрей Рожков и Вячеслав Мясников задумались о том, чтобы взять в коллектив нового актераФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Раскол в «Уральских пельменях»

Артисты «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников заявили о том, что в шоу, с которым они гастролируют отдельно от основного коллектива, может появиться новый актер. Об этом один из них рассказал в соцсетях.

«Как думаете, взять нам третью бабку в состав?» — написал на своей странице в Instagram Мясников. В шоу уралец предложил пригласить победителя проекта «Большая разница» и финалиста шоу «Один в один» Андрея Баринова, уроженца Первоуральска. По словам Мясникова, уральский артист — «талантливая бабуля».

Рожков и Мясников отделились от шоу «Уральские пельмени» в 2018 году. Артисты создали свой сольный проект под названием «Ваши пельмени». Теперь отколовшиеся участники выступают с основным коллективом только в Екатеринбурге и Москве, а также снимаются для телевыпусков шоу.

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