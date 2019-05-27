Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 мая проведет в Тобольске. Он будет присутствовать на выборах нового главы города, сообщила пресс-служба руководителя региона.
«Одно из мероприятий, которое посетит Александр Моор, — выборы в городской думе, на которых определят нового главу Тобольска», — заявили в пресс-службе и заметили, что после губернатор осмотрит несколько площадок в городе вместе со своими заместителями.
Ранее «URA.RU» писало, что главный претендент на пост градоначальника Тобольска — Максим Афанасьев. Его кандидатуру уже поддержала партия «Единая Россия» и назначила секретарем тобольского отделения.
Формально соперники Афанасьева — две пенсионерки, два предпринимателя и депутат городской думы Тобольска. Победителя выборов определит конкурсная комиссия из числа депутатов гордумы и членов правительства Тюменской области.