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Губернатор Моор едет в Тобольск. Главное мероприятие — выборы главы города

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 11:42
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Заседание комитета по градостроительству. Тюмень, потапов андрей, афанасьев максим, сартаков владимир
Губернатор приедет поддержать Максима Афанасьева (на фото справа) — основного кандидата на место главы ТобольскаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 мая проведет в Тобольске. Он будет присутствовать на выборах нового главы города, сообщила пресс-служба руководителя региона.

«Одно из мероприятий, которое посетит Александр Моор, — выборы в городской думе, на которых определят нового главу Тобольска», — заявили в пресс-службе и заметили, что после губернатор осмотрит несколько площадок в городе вместе со своими заместителями.

Ранее «URA.RU» писало, что главный претендент на пост градоначальника Тобольска — Максим Афанасьев. Его кандидатуру уже поддержала партия «Единая Россия» и назначила секретарем тобольского отделения.

Формально соперники Афанасьева — две пенсионерки, два предпринимателя и депутат городской думы Тобольска. Победителя выборов определит конкурсная комиссия из числа депутатов гордумы и членов правительства Тюменской области.

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