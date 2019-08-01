Музыкант считает Владимира Путина «правильным мужиком» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец, лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал ироничные стихи, посвященные президенту России Владимиру Путину. Артист подчеркнул, что у главы государства много разных способностей и за его действиями и словами без преувеличения следит весь мир.

Стихи музыкант опубликовал на своей странице в Instagram, проилюстрировав картинкой, как Путин погружался на дно Финского залива к затонувшей во время Великой Отечественной войны подлодке.

Шнуров в стихотворении назвал Путина «личностью, альфой и мегой». Кроме того, он пишет, что президент является «на все руки мастером» и «правильным мужиком». «Как блогер, только еще лучше», — делает вывод Шнуров, поясняя, что президент совершенно не обращает внимания на лайки.

Музыкант восхищается тем, что Путин может управлять летательными аппаратами, смускаться на дно водоема, купаться с китами и усыплять тигров. «Быть среди событий, прямо в гуще./ Годный пилит он контент, камон. Он, как блогер, только ещё лучше,/ Целый мир подписан на него», — отмечает артист.