01 августа 2019

Горбачев, подписавший договор о ракетах, рассказал об угрозе мировой безопасности из-за США

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
Михаил Горбачев прокомментировал выход США из договора о ракетахФото: Антон Белицкий © URA.RU

Прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США ведет к непредсказуемости мировой политики и угрозе мировой безопасности. Такое мнение высказал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию», — приводит «Интерфакс» слова Горбачева, который также отметил, что разрыв договора грозит разрушением принципов стратегической стабильности и подрывом безопасности. Причем не только в Европе, но и во всем мире.

Ранее, как напоминает RT, помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон напомнил, что Соединенные Штаты выйдут из договора 2 августа. Документ действовал с 1987 года и запрещал производство и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

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