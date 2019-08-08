Ранее сообщалось, что животные погибли от удара током Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной гибели около 1000 свиней на ферме в Тюменской области могли стать плохие условия содержания. Об этом «URA.RU» заявили в компании «Тюменьэнерго». Ранее сообщалось, что животные погибли из-за удара током после аварии на сетях, принадлежащих энергетическому предприятию.

«Не исключается вероятность удушения из-за отсутствия надлежащего контроля сотрудников фермы за состоянием помещения и животных», — говорится в ответе пресс-службы «Тюменьэнерго». Кроме того, энергетики утверждают, что помещения не были приспособлены для содержания свиней — по документам оно числится обычным ангаром.

В компании признают, что 29 июля из-за попадания молнии произошел обрыв линии электропередач, но отрицают, что авария послужила причиной гибели свиней. «Опасным от места замыкания провода на землю считается расстояние в радиусе восьми метров. Расстояние до свинарника в данном случае составило 10 метров, замыкание не могло быть причиной гибели животных», — заявили в «Тюменьэнерго».

Начальник ветеринарного управления Тюменской области Вадим Шульц в разговоре с «URA.RU» выразил сомнения, что плохие условия содержания могли стать причиной гибели сразу 1000 животных. «Я не могу сказать, что они погибли от удара током, но точно не от инфекции. Кроме того, желудки животных были полны корма — это значит, они были здоровы и хорошо себя чувствовали», —подчеркнул он.

Дозвониться в «Мичуринскую свиноводческую компанию», которой принадлежали животные, не удалось — там не взяли трубку.